Тирва проєкт „Приповедки позарядових каждодньових стварох”

НОВИ САД/ДЮРДЬОВ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту Заводу за културу войводянских (ЗКВ) Руснацох з меном „Приповедки позарядових каждодньових стварох”, штредньошколци зоз Нового Саду и Руского Керестура, вєдно зоз своїма менторами Любицу Отич и Татяну Цупер Буґарски, обиходза музейни збирки у Дюрьдове и Руским Керестуре.

Циль того проєкту же би ше младшей популациї приблїжело културне нашлїдство и то нє лєм рускей заєднїци, алє и припаднїком других заєднїцох, алє так же ше вони през тот проєкт директно уключа до презентациї артефактох зоз тих спомнутих музейних збиркох, гварела директорка ЗКВ Руснацох Анамария Ранкович.

Млади штредньошколци уж нащивели Музейну збирку у Руским Керестуре, а тих дньох тройо штредньошколци зоз Нового Саду ознова нащивели Дюрдьов, точнєйше андю Маґду, хтора им приповедала о народним облєчиве и фитюлох. Потим були и у Музею Войводини, дзе им кустос Татяна Цупер Буґарски, координаторка проєкту, бешедовала о о културним нашлїдстве Руснацох.

По законченю проєкта учашнїки направя кратки видео о предмету хтори зохабел найвекши упечаток на нїх, а котри будзе поставени на дружтвени мреж ЗКВ Руснацох, Ютюб каналу, як и на виртуалней 3Д тури, хтора нєодлуга будзе готова.

Проєкт „Приповедки позарядових каждодньових стварох” ше реализує зоз финансийну потримовку Городскей управи за културу Городу Нового Саду.

