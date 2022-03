ШИД – Тирваю роботи на реконструованю драги од валалу Вашица по Шид з покладаньом асфалту, а потим ушлїдзи ушоренє банкинох и означованє горизонталних и вертикалних транспортних ознакох, а роботи нащивел предсидатель Општини Шид Зоран Семенович.

Вредносц роботох виноши 19,8 милиони динари з хторих Министерство польопривреди, водопривреди и лєсарства обезпечело 15 милиони динари, а локална самоуправа у Шидзе 4,8 милиони динари.

