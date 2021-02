ШИД – Општина Шид у сотруднїцтве зоз ЯКП Стандард запровадзує садзенє древкох младнїкох на уходу до Нового теметова, потим Словацким парку, парку у Желєним пасу и улїци 7. юлия.

У плану и же би у наступних штирох рокох посадзело аж 11.000 нови древка на подручу општини.

