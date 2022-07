Тирва санация канализацийней мрежи

ВЕРБАС – Дїловна єдинка „Водовод и канализация” Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас у рамикох своїх дїялносцох, паралелно зоз даваньом услугох водоподмирйованя и континуованим унапредзованьом системи, поряднє отримує и канализацийну мрежу. Тих дньох ше роби на злучованю трох улїчкох у Вербаше – Панонскей, ЮНА и Бачкей улїчки.

По сообщеню компетентних, у тей часци городу пришло до злєгованя шахта котре виволало пуканє иснуюцого цивоводу, прецо пришло до очежаного функционованя системи у фекалней канализациї и реконструкция була нєобходна. После санациї проблемох, будзе злєпшане прицеканє и нормализована система одводзеня одрутних водох у тей часци городу.

Плановани рок за законченє роботох 29. юлий, а по теди транспорт на тей локациї будзе заварти. Превозки ше унапрямує на улїчку Народного фронту з напряму Светозара Марковича, покля и уход до Бачкей улїчки з того напряму нєможлїви. Уход до Панонскей улїчки з напряму Автобускей станїци тиж заварти.

Инвеститор роботох на санациї канализацийней мрежи општина Вербас.

