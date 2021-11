Тирва тестиранє зоз сербского як нємацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з домом школярох Петро Кузмяк, од пондзелку, 15. новембра, тирва тестиранє школярох 4. и 8. класи основней школи, як и 4. класи Ґимназиї, руского оддзелєня, зоз сербского як нємацеринского язика, а тестиранє будзе тирвац по пияток 25. новембер.

Тестиранє будзе окончене онлайн, з тим же школяре 4. класи основней школи тести поробели вчера у школи, а старши возрости, школяре 8. класи основней, як и школяре 4. класи Ґимназиї, тест маю можлївосц поробиц и з дому.

Школяре тест робя анонимно, а по законченю такой доставаю резултати одробеного теста.

Тестиранє зоз сербского як нємацеринского язика, представя проєкт хтори почал пред пейцома роками, а окончує ше прето же би ше провадзело нови програми настави и ученя, хтори вєдно запровадзую Мисия ОЕБС у Сербиї и Завод за унапредзованє образованя и воспитаня.

