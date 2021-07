Тирва тлачидба жита

ДЮРДЬОВ – Прешлого тижня у дюрдьовским хотаре почало тлаченє жита, та польопривредни продукователє тих дньох маю полни руки роботи.

По словох польопривреднїкох, сезона тлаченя пришла на час пре добри хвильово обставини. Тей сезони ше обчекує од 3,5 по 4,5 тони по ланцу. Хектолитер ше хвильково руша од 72 по 84 одсто.

Зоз одкупних местох гваря же за тераз жито доброго квалитету, у одношеню на прешли роки, и назадаваю ше успишней сезони. Цо ше дотика одкупней цени, вона хвильково виноши 20 динари.

