Тирва тогорочни заводов Конкурс

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох розписал тогорочни Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Текст конкурсу, правилнїк и формулари мож превжац заводовим сайту, а прияви ше посила по мейлу и по пошти.

Конкурс отворени по 21. април, а додатни информациї у вязи зоз Конкурсом мож достац у Заводзе за културу войводянских Руснацох, кажди роботни дзень од 10 до 12 годзин на число телефона 021/654-6534, як и на мейл адресу: zavod.rusini@gmail.com

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)