КУЛА – Ярнї фестивал квеца, а перши того року, и нєшка ше отримує у Крамеровей улїци 8 у Кули.

На Фестивалу ше представели продукователє квеца, любителє гортикултури, ту и рижни забавни змисти, а на предайних штандох мож купиц рижни продукти.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)