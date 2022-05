ВЕРБАС – По сообщеню котре пренєсол општински сайт, „Циклонизация” АД з Нового Саду од вчера, 26. мая, по соботу, 28. мая будзе окончовац хемийни третман знїщованя клїщох на явних поверхносцох на териториї городу, як и шицких населєних местох у општини Вербас.

Третман ше окончує зоз препаратом Aqua K-Othrine EW20, активна субстанца Делтаметрин.

Препарат токсични за пчоли, а дїйство препарату єден дзень.

