Тирва Турнир у кошарки 3 на 3

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Турнир у кошарки 3 на 3 почал пондзелок 16. авґуста на кошаркашским терену на пияцу у Руским Керестуре, приявени дзешец екипи, а орґанизаторе того спортского змаганя Иван Чижмар и Матей Саянкович.

Од дзешец екипох, екипа „Кула Нове населєнє” зоз Кули, а гевти з Керестура – „Комфорт”, „СФРЮ”, „Комфорт стайл”, „Фаворити”, „Зеро бет” „Наш Бомбай”, „Рукометни клуб Русинˮ, „Мала радионицаˮ и „Пештейово ягодареˮ.

Екипи подзелєни до двох ґрупох, хтори бавя медзисобу. Бави ше два раз по 10 минути, або док даєдна екипа нє да 21 кош, а док одбави кажде з каждим, перши осем екипи преходза до штварцини финала.

За перши три места обезпечени награди – 10.000 за перше место, за друге место награда 6.000 динари, а за треце 4.000 динари. Попри пенєжних наградох, за три найлєпши екипи буду обезпечени и медалї, а за найлєпшу екипу и найвреднєйшого бавяча, такволаного MVP-а, обезпечени и погари.

Дньово ше бави по 5 змаганя, а кед хвиля дошлєбодзи, Турнир би требал буц отримани по 27. авґуст.

Змаганя ше отримує кажди вечар од 20, 30 годзин, та по 23 годзин кед ше закончує остатнє змаганє.

Уход шлєбодни за шицких, а хто жада, може донирац пенєж за помоц Здруженю „Белава птица”.

