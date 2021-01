Тирва упис до безплатней школи за фодбалского судию

КУЛА – Фахова орґанизация судийох Општинского фодбалского союзу Кула орґанизує школованє 16. ґенерациї фодбалских судийох, хтора почина 25. януара 2021. року.

Як стої на општинским сайту, приявиц ше мож по початок школи, а преподаваня буду отримани у просторийох Основней школи Иса Баїч. До школи ше можу уписац шицки заинтересовани особи, возросту од 16 по 20 роки.

У школи ше будзе учиц о правилох фодбалского бависка од инструктора и судийох першей катеґориї. Єден од преподавачох будзе и кулски судия Миодраґ Ґоґич, хтори судзел 142. вични дерби медзи Партизаном и Червену гвизду, як и интернационални судия Новак Симович.

За прияву и подробнєйши информациї шицки заинтересовани ше можу явиц на телефон 060/383-88-30 або прейґ дружтвених мрежох Инстаґрам и Фейсбук.

Школа за фодбалских судийох безплатна.

