Тирва Фото-конкурс: Ґастрономия у фокусу

БЕОҐРАД – Делеґация Европскей униї у Сербиї, и партнере Нова Искра, КЦ Ґрад, Политикин забавник и Еразмус студентска мрежа, орґанизую Фото-конкурс на тему: „Ґастрономия у фокусу”. Конкурс отворени 15. юлия и роботи мож придац по 15. октобер.

На Конкурс ше посила фотоґрафиї настали у Сербиї и нє старши як три роки. Можу участвовац особи старши як 15 роки, а малолїтни фотоґрафове муша мац дошлєбодзенє од родичох лєбо старательох. Найвецей мож послац пейц фотоґрафиї зоз провадзацим описом.

За найлєпши роботи як награда автором ше додзелї ваучери за фото и технїчну опрему.

Найлєпши фотоґрафиї буду виложени у Беоґрадзе, Нишу и Новим Садзе, а побиднїцку фотоґрафию ше обяви у часопису „Политикин забавник”.

Прияви на Конкурс треба посилац на takmicenje@evropskakuca.rs

Орґанизаторе у поволанки написали же фотоґрафиї нє муша буц направени зоз професийним фотоапаратом, можу буц и зоз мобилного телефона.

Вецей о Фото-кункурсу мож опатриц на тим линку.