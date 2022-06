КУЛА – Од 17. по 25. юний у Кули тирва 63. Републични фестивал аматерских театрох Сербиї (РФАТС). Представи ше бави на сцени Културного центра Кула, каждого вечара од 20 годзин, а уход безплатни.

На Фестивалу участвую аматерски ансамбли зоз Уба, Прокупля, Беоґраду, Трстенику, Червинки, Велькей Плани, Новей Пазови и Руми.

Соботу, 25. юния, буду саообщени резултати Фестивала, а на чесц наградзених будзе виведзена комедия „Ми два” зоз Беоґраду.

Покровитель фестивалу Општина Кула.

(Опатрене 21 раз, нєшка 21)