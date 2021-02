Того викенду важа нови мири

БЕОҐРАД – Того викенду, пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, погосцительни обєкти и тарґовински центри буду робиц по 14 годзин, одлучел Кризни штаб на вчершайшей схадзки, а преноша медиї.

Тота мира ше нє одноши на предавальнї поживових продуктох котри буду робиц як и потераз, по 21 годзину. Нови мири ше нє одноша анї на козметични и фризерски салони, на медицински и ветеринарски ординациї, лабораториї и апатики, а бензински пумпи после 14 годзин годни точиц лєм гориво.

Доручованє поживи ше будзе одвивац без шалтерского предаваня.

Нова схадзка Кризного штабу будзе отримана на пондзелок, а нєй буду анализовани ефекти тей одлуки.

