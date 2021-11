Того викенду три представи за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, у рамикох 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре, буду отримани ище три представи за старших – Сон шмишного чловека, Вина и представа Скорей як когут закукурика.

Так, нєшка на репертоару Драмского мемориялу монодрама Сон шмишного чловека по тексту Ф. М. Достоєвского, у режиї Владимира Надя Ачима, а у виводзеню Мирослава Малацкового.

Наютре, соботу, годно одпатриц представу за старших Вина, Небойши Ромчевича у режиї Владимира Надя Ачима, а у виводзеню Адриани Надь и Якима Виная, док представа Скорей як когут закукурика, робена по тексту Ивана Буковчана, а у режиї Славка Виная, будзе виведзена остатнього дня Мемориялу, на нєдзелю 28. новембра.

Премиєра тей представи отримана штредком новембра того року, у Руским културним центру у Новим Садзе. Настала у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура и Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду, у виводзеню осемчленового ґлумецкого ансамблу.

Шицки три представи почню на 20 годзин, а уход шлєбодни.

