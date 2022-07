Того викенду у Свиднїку 68. Швето култури Русинох-Українцох Словацкей

НОВИ САД/СВИДНЇК – Фестивал зоз найдлугшу традицию у Штреднєй Европи, отримує ше у юлию, цо нє була пракса у прешлосци. Звичайно ше отримовал у юнию. На тогорочним Фестивалу зоз Сербиї наступи шпивач Петро Закамарок зоз Индїї, хторого там послал Союз Руснацох Українцох Сербиї.

Як госци на Фестивалу буду пребувац велї делеґациї, а медзи нїма и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї зоз предсидательом Боґданом Виславским.

Нєшка пополадню у Музею українскей култури у Свиднїку будзе отворена вистава фотоґрафийох познатого уметнїцкого фотоґрафа Ладислава Цупера зоз Прешова. После того, з початком на 18 годзин, будзе отримана музична програма зоз назву „Заграй ми гудачку”.

На соботу пополадню почнє музична програма „Нашо коренї” у хторей вежню учасц Мария Матьошкова, трио „Лелия” зоз Орябини и вецей найпознатши културно-уметнїцки и фолклорни ансамбли.

После того „Поздрав фестивалу” од госцох зоз иножемства, програма у хторей наступи и Петро Закамарок зоз Сербиї.

На нєдзелю пред поладньом часц програми будзе отримана у Сканзену, Музею народней архитектури, а у древеней церкви зоз XVIII вику будзе служена Служба Божа.

Истого дня на памятнїк ґенерала Лудвиґа Свободи буду положени венци и указана почесц борцом за шлєбоду у Другей шветовей войни.

Пополадньова програма у амфитеатру под назву „Ґала програма”, у хторей наступя найлєпши ансамбли на тогорочним Фестивалу, а зоз тим будзе и закончене тогорочне Швето кутури у Свиднїк.

Орґанизатор Фестивала у Свиднїку Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики.

