Того року „Дньовкаˮ окреме нащивена

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого дня манифестациї Костельникова єшень, всоботу 6. новембра, у интимней атмосфери Дискотеки Амадеус у Руским Керестуре, отримана 24. мултимедиялна програма за младих Дньовка, того року на тему Без цензури.

На манифестациї ше през тринац музични, литературни и ґлумецки точки представели млади зоз Руского Керестура, Дюрдьова, Нового Саду, Шиду и Миклошевцох, а була отримана и вистава, як и преглашованє найлєпших фотоґрафийох и малюнкох або ґрафичних рисункох, за хтори орґазницаторе Дньовки розписали Фото-конкурс.

Так, за найлєпшу фотоґрафию, фахови жири у составе Биляна Роман, Деян Гарди и Вукашин Живалєвич, преглашена фотоґрафия Ярослава Планчака, а за найлєпши ґрафични рисунок преглашени рисунок Александри Русковски. Можлївосц гласаня мала и публика хтора ше на тот завод опредзелєла за фотоґрафию Владана Бояновича, а шицки тройо наградзени зоз Руского Керестура.

На тогорочней Дньовки, публики ше перши представел Мирослав Малацко хтори пречитал два писнї Сашу Сабадоша, а потима Александра Русковски одшпивала писню Френка Синатри, The way you look tonight. Штверо члени младшей шпивацкей ґрупи КПД Дюра Киш зоз Шиду, односно, як ше з тей нагоди наволали Дюрово дзеци, у составе – Наташи Еделински Миколка, Деяни Йованович, Михайла Ждиняка и Далибора Болдиша, а у провадзеню Саши Палєнкаша, наступели зоз писню Шицким добре, а потим Желько Сопка пречитал прозни текст Кристияна Сопку, под назву Живи – мертви. Прозни, Критични, текст пречитала и Ребека Планчак авторки Михаели Еделински, як и Ивана Планчак авторки Сонї Алексич, а потим присутним прейґ видео-биму емитовани крадки гумористични скеч хтори пририхтал Себастиян Няради.

Окреме моцни аплаузи публика на Дньовки чувала за госцох з других местох, медзи хторима були и два дзивки зоз Дюрдьова, Марию Горняк и Валентину Салаґ хтори ше представели зоз композицию Любовни туґованки, а потим тиж по смаку публики, наступел и Никола Сивч зоз Крущичу хтори виведол коло 20 гласовни имитациї познатих подобох зоз рисованого филму и явного живота.

Пред сам конєц, свойо литературни твори представели и Силвия Малацко хтора пречитала приповедки Жвератко и О любови авторки Силвиї Маґоч, Иван Лїкар зоз Миклошевцох пречитал свой гумористични текст Кед нас качка копнє до рици, а поезию Томия Раца пречитал Мирослав Малацко.

Керестурски бенд Дахто, дацо, даґдзе у составе – Виктор Хрин, Павле Новта и Желько Сопка за сам конєц виведли обробки композицийох Roll the old chariot, Sae Shanity и Grave digger, Blues Saraceno.

Модераторе програми були Андрей Орос, Тамара Салаґ и Лидия Костелник, а орґанизаторе Дньовки окреме задовольни, як зоз одволаньом учашнїкох, так и зоз красним числом нащивительох, рижних ґенерацийох.

