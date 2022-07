Того року на Пупчу осем нови композициї и нова часц тей манифестациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На тогорочним „Червеним пупчу” виведзени осем нови дзецински композициї котри прешли конкурс Дома Култури Руски Керестур, а у другей часци Пупча школяре висших класох основней школи виведли народни шпиванки.

Пупче отворели „Шкорванчки” зоз руководительку Лидию Пашо, а такой за нїма наступела Музична овода котру за наступ порихтала руководителька Татяна Фейди, док єй у провадзеню помагал Павле Венчельовски.

Жири у составе: Михайло Бодянєц, Владимир Семан и Таня Ковач Кнежевич, за найлєпшу композицию преглашел композицию „Дарунок” авторки Кристини Афич, на текст Славка Афича. Наталия Зазуляк принєсла одлуку о награди за найлєпши текст шпиванки „Мала гушенїца” авторки Танити Ходак. Аранжмани за нови дзецински композициї поробел Мирослав Пап. Михайло Бодянєц похвалєл ище два композициї: „У баби и дїда” автора Бориса Маґоча и композицию „Божа катичка” Олесї Балач.

У другей, новей часци Пупча, школяре висших класох основней школи шпивали народни композициї, а на сцени их провадзел бенд „Горуци кромплї”. Учашнїком з Керестура у вибору и пририхтованю шпиванкох дзецом помагала музична руководителька Лидия Пашо, учашнїци зоз Дюрдьова руководителька Сенка Станкович, а зоз Коцура Агнета Тимко Мудри.

У тей часци фахови жири у составе Ксения Бодянєц, Мая Зазуляк и Олеся Балач вибрали три ровноправни награди за найлєпши наступ, котри освоєли Адриян Гарди, Марко Колошняї и Лука Фа, зоз композицию „Америцки мен”, Станислава Новакович одшпивала шпиванку „Гучала ричка, гучала”, а Тияна Бучко шпиванку „Ей, сущела лїшина”.

Руководителька Пупча и авторка конферанси була Ребека Планчак, а програму водзели Доротеа Рамач и Патрик Варґа.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

(Опатрене 102 раз, нєшка 102)