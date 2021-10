Тони Виславски и Михайло Костелник освоєли перши места у своїх катеґорийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Дня ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, внєдзелю 24. октобра, Здруженє спортских рибарох (ЗСР) Коляк орґанизовало Чукияду, традицийне змаганє у лапаню риби.

Красна и цепла хвиля добре послужела змагательом, аж 26 сениором и 9 пиониром, а як и каждого року, медзи учашнїками хтори и члени Здруженя Коляк, було и госцох зоз других местох.

У катеґориї пионирох перше место освоєл Тони Виславски котри влапел чуку чежини 940 ґрами, а хтори бул и єдини у катеґориї пионирох хтори мал улов, док у конкуренциї сениорох перше место завжал Михайло Костелник, зоз двома влапенима чуками хтори вєдно мали 1830 ґрами. Друге место припадло Желькови Булатовичовому зоз Крущичу хтори влапел чуку чежини 560 ґрами, а треце место освоєл Янко Маґоч чий улов була чука чежка 475 ґрами.

За шицких учашнїкох були обезпечени награди у форми рибарского прибору, як и пенєжни награди достати од котизациї, а хтори були розпоредзени у зависносци од освоєного места.

Змаганє отримане на беґелю споза брану, спрам Крущичу, а по законченю штирогодзинового змаганя бул орґанизовани полудзенок и друженє.

