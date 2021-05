Тони Орос обезпечел побиду Русиновим когуциком

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду, всоботу, 22. мая отримане фодбалске стретнуце на хторим змаганя одбавели младши и старши когуцики ФК Русин процив своїх парнякох зоз Червинки.

Перше наступела младша екпа когуцикох, дзеци 1. и 2. класи основней школи, а потим и старши, дзеци 3. и 4. класи основней школи, хторих тренира Сани Колошняї.

З тей нагоди, старши когуцики указали кус вецей схопносци, та госцуюцих з Червинки победзели з резултатом 3꞉1 (1꞉1).

На тим змаганю, окреме добре ше указал схопни Тони Орос хтори за свою екипу дал аж 3 ґоли. Дзекуюци йому, одлучному ґолманови, алє и тимскому бависку, Русиновци однєсли побиду.

З тей нагоди, за Русин у старшей екипи когуцикох бавели – Марко Драґутинович, Урош Плавшич, Лазар Плавшич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Тони Орос, Марко Илич, Никола Петкович, Анамария Сопка, Алекс Звинґ и Николая Рац.

Младши когуцики наступели у составе – Давид Колошняї, Тони Надь, Тони Колошняї, Тони Чижмар, Йован Бошкович, Валентин Гарди, Дзвонко Мудри, Марко Илич, Корина Будински и Даниел Фейди.

