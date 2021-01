Торжествено на богослуженьох

ШИД – Крачун торжествено означени у наших церквох у Шидзе, Беркасове и Бикичу зоз богослуженями на хторих було присутне значне число вирних.

У Шидзе Всеночне парох о. Михайло Режак служел на 20 годзин у присустве значного числа вирнїкох, а слова новонародзеному Исусови парох Режак пренєсол и вирним хтори того вечара нє були у церкви.

На перши дзень швета тиж була Служба Божа, на хторей пречитана крачунска винчованка преосвященого владики кир Георгия Джуджара, а потим було и мированє.

И у наших церквох у Беркасове и Бикичу, по словох пароха о. Владимира Еделинския Миколки, тиж було торжествено.

У Беркасове Всеночне служене на 19 годзин, а у Бикичу на 21 годзин, и у бикичскей церкви младша виронаучна ґрупа школярох шпивала коляди.

Тиж у церквох спрам епидемиолоґийноих околносцох було замерковане число вирних,а на други дзень швета будзе и мированє.

