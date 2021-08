Торжествено преславене храмове швето Кирбай

ШИД – Вчера на швето Преображеня Господнього церква и вирни преславели храмове у Шидзе швето Кирбай.

Шветочну Службу Божу предводзел монах о. Дамян Кича ЧСВВ, настоятель у манастире монахох у Кули, а сослужели о. Владислав Варґа, парох у Сримскей Митровици, о. Дарко Рац, парох у Бачинцох и о. Владимир Еделински Миколка, парох у Беркасове.

О. Дамян Кича читал Євангелию и наказовал, и визначел значносц преображеня Исуса Христа на гори Тавор у присустве апостолох Петра, Йоана и Якова, як и пророкох Мойсея и Илиї.

После Служби Божей, по традициї, пошвецена овоц, а потим одшпиване многолїтствиє.

Того року нє була орґанизована и богата такволана вашарска часц Кирбаю, а госцох на Кирбаю було зоз рижних местох.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)