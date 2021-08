Торжествено преславени Кирбай и у Бикичу

БИКИЧ – Всоботу, на швето Успения Пресвятей Богородици, односно Вельку Матку Божу, церква и вирни преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску Службу Божу предводзел о. Владислав Варґа, парох зоз Сримскей Митровици, а сослужовал домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

О. Варґа читал Євангелию, а потим и наказовал, и у казанї визначел же Мария у своїм успеню нє зохабела тот швет, а була велька прето же була понїзна и визначел єй указаня и добри дїла хтори творела, та на тисячи храми и икони у швеце пошвецени праве Мацери Божей.

На Служби Божей були и богослове зоз Сримскей Митровици Филип Суботич и Милан Кузминац, хтори и читал Апостол.

Церковне шпиванє предводзела дзиячка Любица Роман, а помагали єй Невенка Бобаль, Єлена Гнатко и Мира Гнатко.

Парох о. Владимир Еделински Миколка повинчовал о. Варґови и богословом, як и шицким вирним, же пришли возвелїчац швето и Кирбай, а на концу Служби Божей одшпиване Многолїтствиє.

