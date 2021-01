Традицийно християнски

КОЦУР – На Богоявлєнє, 19. януара, у Церкви Успения Пресвятей Богородици, парох коцурски о. Владислав Рац на Богослуженю пошвецел воду, хтору вирни потим однєсли дому зоз хтору их могли пошвециц, понеже у тим порядним чаше паноцове у тим месце нє ходзели пошвецац обисца, пре нєвигодну епидемиолиґийну ситуацию зоз вирусом корона и препоручени мири защити.

Час, ситуация и потреби укажу евентуалну можлївосц познєйше пошвециц обисца у Коцуре.

Як гварел парох о. Владислав Рац, истого дня пошвецена вода и у Новим Орахове и у Бачкей Тополї, хтору тиж, традицийно, парохиянє однєсли до своїх обисцох.

