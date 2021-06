Традиция и крочай зоз шветом

У тижню за нами Руски културни центер зоз першим концертом у рядошлїду означел 75-рочнїцу свойого иснованя у континуитету. Наших читачох здогаднєме же 1946. рок вжати як початок орґанизованого културного живота Руснацох у Новим Садзе, такой после Другей шветовей войни. Од того часу новосадске дружтво КУД „Максим Горки” мало и популарну назву Матка, котру прилапели шицки новосадски Руснаци и їх приятелє, а тота назва ше хаснує и по нєшкайши днї.

Новосадске дружтво найдлужей ношело мено КУД „Максим Горки”. Под тим меном воно росло и дозревало, велї аматере убудовали свой креативни труд до фундаментох того дружтва, та достати углядни награди и припознаня. Дзеведзешатих рокох мено пременєне на Руске културно-просвитне дружтво, а дватисячитих достало нєшкайше мено.

Же ше Руснаци у Новим Садзе так швидко и схопно орґанизовали до дружтва КУД „Максим Горки” после Другей шветовей войни, указує на глїбшу историю и традицию културного орґанизованя у тим городзе. Парохиялни дом збудовани концом 18. вику, потим збудована и церква, а при нєй и школа. Коло церкви и школи у Новим Садзе исновал културни живот Руснацох и пред Другу шветову войну у даяких шлїдох. Як мож пречитац у церковних кнїжкох при церкви исновал хор, пририхтовали ше и драмски слички з нагоди векших церковних шветох, а у нєшкайшим будинку РКЦ, хтори старши од єдного вику, була и Школа и Читальня.

Специфичносци новосадского Дружтва у тим же є у мишаним городским штредку и його членство вше було мултикултуралне и мултиконфесионалне, бо у нїм учасц беру шицки тоти котрим ше руска писня и танєц пачи, та ю сцу научиц и пестовац.

Нєдзельови концерт указал високи уметнїцки уровень за цо найзаслужнєйши руководитель и Женскей и Хлопскей шпивацкей ґрупи Борут Павлич, школовани, талантовани, сцели и перспективни музичар.

Без музики живот би бул гришка – гварел вельки филозоф Фридрих Ниче. Музика универзална уметносц, єй преклад нє потребни, вона зблїжує людзох и народи, а уметносц взагалї дава смисел нашим животом. Кельо нам хибели културни змисти под час епидемиї, указал и тот концерт, бо ше людзе зажадали як културних змистох, так и друженя.

Громки аплаузи були награда аматером за витирвали труд сходзеня и усиловного вежбаня, з дня на дзень, з тижня на тидзень, з рока на рок. И так уж 75 роки у континуитету, з ґенерациї на ґенерацию. До Дружтва нєшка приходза унуки и праунуки тих цо го творели, цо му збудовали моцни фундамент на котрим и ми нєшка будуєме свой културни шлїд.

Най би ше так и предлужело, на многая и благая лїта!

