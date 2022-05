Традиция, пиха и бренд

У престолнїци култури, у Сербским народним театре у самим центру Нового Саду, внєдзелю вечар святочно отримани 32. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”. Того року орґанизаторе Фестивала зоз назви вихабели „у народним духу”, цо творительом охабя вельо векши можлївосци у компонованю. Тот нови концепт ище цалком нє зажил, та нови, вироятно, увидзиме аж нарок.

Отвераюци Фестивал заменїк ґенералного директора Явней медийней установи Радио-телевизиї Войводини Йожеф Клем уж традицийно почина привит на руским язику, а у своєй надихнутей бешеди визначел же „Ружова заградка” през тоти децениї свойого тирваня охабела значни шлїд у култури нє лєм Руснацох, алє и у ширшей войводянскей заєднїци и з вельким трудом и ентузиязмом витворена нє лєм традиция, хтора повяже прешлих и будуцих творительох, алє и бренд як єдини телевизийни Фестивал хтори ше у континуитету витворює уж децениями у тей Хижи.

Фестивал змагательного характера и вше приноши праву фестивалску атмосферу, бо виберац свойого фаворита ма нагоду нє лєм Фахови жири, алє и присутна публика. Виведзени 14 нови композициї, у доминантно валцерскей музичней форми. Наступели велї млади интерпретаторе, и гевти котрих уж добре познаме, а лєм єдна дебитантка. Векшину композицийох виведли солисти, алє бул и дует и єдна досц числена Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, хтора одшпивала побиднїцку композицию „Душа” комплетного автора Йована М. Йовановича.

Фестивал ище оценя музични фаховци, вон бул на обчековано узвичаєним уровню як и скорейших рокох, публика ше на вельки дзвери врацела на Фестивал, бо є отримани у Велькей сали СНТ и за каждого було места, а зоз тим му врацена святочна атмосфера. Музична скарбнїца РТВ збогацена за нови 15 композициї, гоч єдна композиция, пре оправдани причини, нє виведзена, алє є знята на компакт диску.

Велька сцена Сербского народного театру була наисце добре обдумана зоз одличним сучасним дизайном шветла, хторе збогацовало дожице каждей композициї, а ружи були по цалей бини як символ Фестивала. За сучасну сценоґрафию и дизайн шветлох бул задлужени Ириней Гудак.

Фестивал провадзело вельке число публики, гоч ше го преношело директно прейґ РТВ и интернет мрежи, госцох було зоз шицких наших местох, та и зоз иножемства. Зоз Републики Горватскей пришол автобус, а госцох було аж и зоз Канади, цо указало же зме ше после двох пандемийних рокох барз зажадали як културних змистох, так и стретнуцох.

