Треба приявиц правенє дзивих шмецискох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Понеже за остатнї даскельо мешаци у Руским Керестуре замерковани дзиви шмециска на шейсцох локацийох, зоз Месней заєднїци апелую на нєсовисних валалчанох же би примерковали кадзи руцаю одпад, а совисни же би шлєбодно приявйовали таки нєлеґални роботи.

Затераз таки шмециска замерковани на шейсцох локацийох – На Беґельскей улїчки при силосох, на початку улїци Ирини Провчи при виходу на бент, у улїци Войводянских бриґадох на такволаней Цегляри, на Крадкей улїчки, на Буячей долїни и на Лейох.

По словох польочувара Владимира Шимка, на дзивих шмецискох, односно местох дзе нєдопущене висиповац шмеце, попри пластичного и другого индустрийного одпаду, дзепоєдни валалчанє руцаю и будовательни материял, хтори дошлєбодзене руцац виключно лєм на Буячей долїни хтору ше загарта, а санкциї за нєлеґалне руцанє одпаду рушаю ше од 25 000 динари за физични и 150 000 за правни особи.

Секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, апелує на гражданох хтори видза преступнїкох таких, або подобних нєдопущених роботох же би их приявели до Месней заєднїци на число телефона 065/27-03-305.

