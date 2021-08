Треца доза вакцини од нєшка, гражданє доставаю СМС и имейл порученє зоз инструкциями

БЕОҐРАД – Дополнююца – треца (бустер) доза вакцини процив оберацей хороти COVID-19 почнє ше давац у Републики Сербиї од нєшка, 17. авґуста 2021. року.

Шицки вакциновани гражданє по 180 дньох од приятей другей дози годни прияц трецу (бустер) дозу, а поволованє гражданох же будзе окончовац зоз СМС и имейл порученями зоз линком котри их будзе водзиц на Портал еУправи, дзе достаню детальни информациї. Там увидза чи су у катеґориї жительства котрим ше препоручує же би прияли трецу дозу вакцини.

Нєзависно од того чи су у ґрупох котрим ше препоручує треца доза, кажде годзен прияц дополнююцу дозу кед тото жада, потим як прейду шейсц мешаци од другей дози по доставаню поволанки од еУправи. Гражданє нє треба же би ше сами приявйовали за трецу дозу, скорей як цо з нїма будзе контактовац еУправа.

Шицким гражданом ше охабя можлївосц вибору вакцини, рушаюци од того же безпечне и можлїве прияц дополнююцу дозу иншаку од тих з котрима су вакциновани и ревакциновани.

Конєчни вибор вакцини гражданє буду сообщовац лїкарови, под час препатрунка и консултациї на вакцинацийним пункту.

У Сербиї тераз исную штири файти вакцинох и шицки єст досц на шицких вакцинацийних пунктох у жеми, а то: китайска вакцина Синофарм, русийска Спутнїк В и вакцини Файзер Бионтек и АстраЗенека.

