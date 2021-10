Треца побида зашором у госцох

МЛАДЕНОВО – Осме коло Подручней фодбалскей лиґи, Русин одбавел внєдзелю 3. октобра, у госцох, на хторим однєсол побиду процив екипи Будучносци зоз Младенова з резултатом 0:1 (0:1).

Змаганє, за розлику од прешлих, почало так же Русин почал водзиц уж у 2. минути, кед после прецизного центершута Сушича, млади Александар Кочиш ше нашол на правим месце у 16 метерох и лєгко послал лабду до ґолу.

У другим полчасу домашня екипа почала бавиц вельо оштрейше, алє шє Русинова охрана барз орґанизовано тримала и нє допущовала процивнїцкей екипи нїяки преход.

Шицко випатрало як же побиду однєшу Русиновци, покля у 80. минути судия нє запискал пенал за домашнїх. Медзитим, одлични Кронич бранї пенал и лабда ше одбива процивнїкови до ноги, хтори зоз истей позициї копа ознова, алє Кронич бранї и тоту шансу.

После тей побиди Русин ше находзи на 5. месце на таблїчки, а на нєдзелю, 10. октобра до Керестура приходзи першопласована екипа Братство 2019 зоз Приґревици хтора потераз зазначовала лєм сами побиди.

