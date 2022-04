Треци дзень „Червеней ружиˮ будзе ношиц назву по Юлиянови Рамачовому Чамови

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору Фестивалу рускей култури „Червена ружа” догварене же тогорочна Ружа будзе тирвац три днї, од 1. по 3. юлий, на Червеним пупчу окрем дзецинских буду виведзени и народни руски шпиванки, а прилапени и предклад же би нєдзеля, 3. дзень Ружи, ношела назву „Музични вечар Юлиян Рамач Чамо”.

На схадзки догварене же перши викенд юлия резервовани за тот Фестивал рускей култури хтори ше будзе отримовац на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк”.

Перши дзень Ружи почнє, як и потераз, зоз отвераньом вистави, а потим ушлїдзи наступ наймладших на Червеним пупчу. Новина на тогорочним Пупчу же окрем дзецинских шпиванкох, дзеци висших класох основней школи годни наступиц и зоз рускима народнима шпиванками хтори буду прилагодзени тому возросту, та и тота часц програми будзе змагательного характеру.

У вечарших госцинох будзе отримана програма Одгуки ровнїни у хторей публика, як и потераз, годна одпатриц ревиялни наступи руских ансамблох.

Шлїдуюци дзень, собота, предвидзени за змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, найлєпшу авторску композицию и за найлєпши цалосни наступ, а остатнього дня, на нєдзєлю, буду интерпретовани народни шпиванки зоз прешлих Ружох хтори буду виводзиц потерашнї побиднїки того Фестивалу.

На схадзки прилапени и предклад же би остатнї вечар Фестивалу Червена ружа ношел назву „Музични вечар Юлиян Рамач Чамо”, по нашому визначному музичарови.

