РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок рано, у улїци Ленїновей у Руским Керестуре, вибухнул огень коло пеца за централне зогриванє, а дзекуюци швидкей интервенциї огньогасцох керестурского Добродзечного огньогасного дружтва, огень успишно загашени за два годзини.

Коло пеца з хторого вибухнул огень влапели ше бали соянки, а дзекуюци тому же домашнї були у обисцу и начас обачели огень, огньогасци могли швидко интервеновац, гоч векша материялна чкода направена понеже огень залапел и часц крова на хижи.

Гашенє огня окончене зоз 4 огньогаснима камионами, потрошени 13.000 литри води, а у гашеню участвовали дзевецме огньогасци зоз Руского Керестура, двоме зоз Крущичу и пейцме огньогасци зоз Кули.

З оглядом же у Керестуре вибил уж треци огень за нєполни мешац, огньогасци ище раз спозорюю гражданох же огриву и було хтори запалїви материяли опасне тримац при пецу односно у просториї за топенє.

