Три боди за Бачку у Новим Садзе

НОВИ САД – ФК „Борац ” (Нови Сад) – ФК „Бачка 1923” 0:2 (0:0). Стадион донашнєй екипи ФК „Борац”. Стретнуце судзел судия Неманя Влаїч зоз Буковцу, а помоцнїки були Деян Чобанов зоз Руменки и Дьордє Милинкович зоз Нового Саду. Обидва ґоли за Бачки дал Милан Роґич у 65. и у 92. минути. Жовти картони у екипи Бачкей достали Драґан Тривунович у 17. минути, Райко Станкович у 60. и Милан Роґич у 85. минути.

БАЧКА: Неманя Иґнїч, Драґан Тривунович, Предраґ Маркович, Райко Станкович, Янко Вуйович, Никола Шаренац, Желько Тривунович, Никола Балоґ, Милан Роґич, Стефан Деянович, Деян Тривунович. У другим полчасу до бависка вошли Никола Петрович у 46. минути и Стефан Максимович у 61. минути.

У єденастим колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, Бачка бавела процив екипи ФК „Борац” зоз Нового Саду. Очековало ше же то будзе ище єдно з чежших стретнуцох, бо домашня екипа по квалитету и успиху була блїзко Бачкей. Медзитим, Дюрдьовчанє нашли прави способ же би дошли до побиди на цудзим терену.

Перши полчас прешол углавним у мераню моцох и глєданю оптималней драги за ґол. Обвидва екипи чекали нагоду за контру хтора би могла буц резултатска предносц. У тей часци бависка судия опомнул Драґана Тривуновича у 17. минути пре оштри страт, алє перши полчас прешол без ґолох.

У другим полчасу тренер Бачкей у 46. минути до бависка уведол Николу Петровича, а познєйше и Стефана Мксимовича у 61. минути бависка. Тоти вименки яґод кед би були правочасово и дали нову моц екипи зоз Дюрдьова. Єдну нагоду у 65. минути вихасновал бавяч Бачки Милан Роґич и то бул перши ґол на стретнуцу. Други ґол дал исти бавяч, алє на самим концу стретнуца у 90, односно у предлуженю, 92. минути. У другим полчасу судия Влаїч указал на два заводи жовти Кртони бавячом Бачкей. Перши достал Райко Станкович у 60. минути пре пригварку и у 85. минути стрилцови Миланови Роґичови пре нєспортске зоперанє нападу процивнїцкей екипи. Домашня екипа була два раз опомнута на тим стретнуцу и то пре часте потупйованє правилох бависка и оштри старт.

После єденац одбавених колох Бачка на пиятим месце на таблїчки. Од єденац стретнуцох на шейсцох була побиднїк, єдно бавела нєришено и штири страцела. Бавяче дали 23, а петнац раз им ше нє удало зачувац ґол.

На нєдзелю Бачка на своїм терену будзе бавиц процив екипи ФК „Славия” зоз Нового Саду. За нєдзельових госцох у Дюрдьове мож повесц же су моцна екипа. У тей хвильки су на другим месце на таблїчки зоз 27 бодами, а потераз призначели 9 побиди и два страцени стретнуца. На стретнуцох хтори потераз одбавели достали лєм седем ґоли, а дали 26. На нєдзелю нас у Дюрдьове очекує озбильне стретнуце.

