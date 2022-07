Три днї Дзецинского културного лєта

ШИД – На пияток, 29. юлия, почнє Дзецинске културне лєто и першого вечара будзе отримани такволани „пена парти“ и наступи Бранислав Росич зоз „Лєтацу ґитару“.

На соботу будзе виведзена представа „Хвала Вуку за азбуку“ у виводзеню Цветина Аничича, а потим ушлїдзи „циркуз парти“.

За нєдзелю предвидзени наступ мадїоничара Страхинї Тадича, а потим и „пиджама парти“.

Програми буду отримовани у Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“ од 19 годзин, а буду их водзиц членїци Совиту за старанє о дзецох општини Шид у Установи „Партизан“.

