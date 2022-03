Три милиони динари за Програму енерґетскей ефикасносци санациї хижох и квартельох

ВЕРБАС – Општина Вербас и Министерство рударства и енерґетики подписали вчера, 11. марца, нови контракт о заєднїцким финансованю Програми енерґетскей ефикасносци санациї квартельних будинкох, фамелийних хижох и квартельох. Вкупни средства за реализацию Програми утвердзени на три милиони динари, по 1,5 милини динари з боку обидвох подписнїкох, пренєсол општински сайт.

То други контракт тей файти котри подписали општина Вербас и Министерство рударства и енерґентики. И перши, котри у подполносци реализовани початком януара, виношел три милиони динари и теди склопени 35 контракти зоз гражданами о софинансованю проєктох унапредзеня енерґетскей ефикасносци на квартельних обєктох зоз заменьованьом облакох и дзверох.

Реализацию Програми финансованя активносци и мирох унапредзеня енерґетскей ефикасносци у 2022. року будзе запровадзовац Управа за финансованє и порушованє енерґетскей ефикасносци, як орґан у составе Министерства рударства и енерґетики. Средства за тоту намену обезпечени на основи Закона о буджету Републики Сербиї за 2022. рок. З одлуку о вибору Програми обявене же средства достанє 151 локална самоуправа вкупней суми од 966 милиони динари.

Задаток шицких општинох котри вошли до Програми енерґетскей ефикасносци за тот рок будзе запровадзованє новей явней поволанки, насампредз за вибор окончовательох роботох, а потим и за вибор гражданох котрим помогню у санациї фамелийних хижох, наведзене на општинским сайту.

