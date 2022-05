Три Рускинї, три Ирини, три уметнїци

У рамикох рочней манифестациї Нови Сад – Европска престолнїца култури у Мултимедиялним проєкту „Аrs e femmina” и у цалосци под назву „Дзевец Войводянки” участвовала и наша поетеса, писателька и редакторка Ирина Гарди Ковачевич. През два днї у Културней станїци „Едьшеґ” представели ше дзевец уметнїци, представнїци националних заєднїцох Войводини и Нового Саду: Сербкиня, Мадярка, Рускиня, Ромкиня, Горваткиня, Єврейка, Румунка, Нємица и Словачка, указуюци на медзисобне почитованє и уважованє, толеранцию, мултикултуралносц, мултинационалносц и послали упечатлїве порученє хторе едукує нови ґенерациї и отвера нови можлївосци за сотруднїцтво у интеркултуралносци.

През тот проєкт визначена племенїта улога жени уметнїци, а источасно

з иновативним и креативним приступом у представяню историйних подобох, алє и наших сучаснїцох, Новосадяном врацена їх драгоцина скарбнїца, як и паметанє. Тоти жени витворени, препознати и припознати у своєй творчей роботи, повязани през рижни уметносци як цо то музика, ґлума, литература и визуална уметносц, а заступени нє лєм розлични народносци, односно язики на хторих бешедую, алє и розлични файти уметносцох зоз хторима ше занїмаю.

Ирина Гарди Ковачевач свою часц наволала „Три Ирини”, понеже як значни особи, жени з нашей заєднїци, представела оперску шпивачку Ирину Давосир Матанович, хтору паметаю велї Новосадянє як примадону у Опери СНТ и першу югославянску филмску ґлумицу Ирину Колєсар, хтору памета биоскопска публика по главней улоги у филму „Славица”. А, представяюци себе, Ирина пречитала свою поезию. И так на креативни способ повязани нашо три героїни зоз трох розличних уметносцох.

Ирина Гарди Ковачевич у рускей явносци анґажована на вецей польох, у културно-уметнїцкей, литературней, театралней, як и у дружтвено-политичней дїялносци. Штири децениї робела у новинарстве, була редакторка наших виданьох, „Литературного слова”, младежского часопису МАК, тижньовнїка „Руске слово”, а кариєру закончела у новосадским „Дневнику”. Як ґлумица витворела велї паметлїви улоги, поезию писала и за дзеци и за старших, а єй збирка приповедкох „Нєбо над Керестуром” дожила вельку популарносц и за кратки час є розпредата. Рецензентка є велїм нашим кнїжком, антолоґичарка поезиї и нєшка пише и твори.

Дзекуюци Ирини Гарди Ковачевич Рускинї вошли до програми Евопскей престолнїци култури, же би ше нє забуло успишни и значни шлїд наших героїнох, наших трох Иринох. Можеме ше лєм цешиц же у нашей националней скарбнїци маме таки три познати и квалитетни уметнїци.

