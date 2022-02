Три ґоли и два стативи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци ше за предлуженє першенства у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина внєдзелю 20. фебруара одбавели приятельске стретнуце процив ФК „Гайдукˮ Кула, у хторим госцох победзели з резултатом 3:0 (2:0), а ґоли за Русин дали Оґнєн Маркович, Янко Кулич (2).

Найлєпши поєдинєц у першим полчасу бул Маркович, хтори свою нєдзельову партию реализовал и зоз красним ґолом. Други ґол за Русин дава Янко Кулич хтори вихасновал гришку охрани, кед му правели „офсайд замкуˮ, сам вишол опрез доброго ґолмана процивнїцкей екипи, алє центерфор Русина таку нагоду нє препущел. У другим полчасу було ище вецей нагоди за ґоли. Єдну од красних нагодох вихасновали Кулич – Бранкович, хтори потим трафя стативу. Ту и акция Кулич –Будински, хтори биє оштро, но поверх горнєй стативи, а треци ґол бул и найкрасши, акция Сушич – Кулич. У остатнїм нападу, у 90. минути, Кулич трафя стативу, дзе такой после того бица судия писка конєц змаганя.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Филип Вуйович, Андрей Малацко (Владан Вуйович), Оґнєн Маркович (Деян Будински), Боян Бранкович, Неманя Кулич, Дарко Сушич, Янко Кулич, Матей Саянкович.

Того викенду Русин отрима ище єдно стретнуце, з тей нагоди зоз коцурску Искру, и то будзе їх „ґенерална пробаˮ пред початком першенства.

