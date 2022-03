Тродньови пилот проєкт державней матури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре штреднєй школи, напрямох туристично-готелиєрски технїчар и Ґимназиї Петро Кузмяк 5, 6. и 7. априла буду робиц пилот проєкт державней матури.

Того року у пилот проєкту участвую шицки штреднї школи, по плану за тоти напрями, школяре туристично-готелиєрского напряму буду покладац мацерински язик и математику, а ґимназиялци ище и треци предмет котри виберали зоз понукнутого списку общеобразовних предметох.

Од идуцого школского року, плановане же би шицки штредньошколци покладали державну матуру на концу остатнього рока школованя.

