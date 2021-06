Ублажени процивепидемийни мири

БЕОҐРАД – Як преноша медиї, на вчерайшей схадзки Кризного штабу принєшени нови мири у складзе зоз епидемийну ситуацию.

Як после схадзки виявел покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович, пре вигодну епидемийну ситуацию мири на териториї цалей Сербиї буду ублажени.

То значи же предавальнї можу робиц без огранїченя, погосцительни обєкти на отвореним тиж так, док у завартих просторийох ше муши почитовац предписани мири, а час завераня предвидзени на годзину после пол ноци. У тих обєктох допущена музика.

Кризни штаб препоручел же би ше на спортских стадионох допущело нащиву публики у капацитету од 50 одсто, а у завартим до 30 одсто.

У завартим просторе допущене пребуванє до 500 особох на истим месце.

Тиж допущени преслави матурских вечарох, як и рекреативни настави и школярски екскурзиї.

