Удатни Гуманитарни базар „Же би Ваня могол ходзиц”

ДЮРДЬОВ – На дюрдьовским пияцу вчера отримани Гуманитарни базар „Же би Ваня могол ходзиц” дзе, по словох главней орґанизаторки Базару Душици Радишич, назберани 446.400 динари.

На Базару могло купиц рижни виробки ручней роботи, колачи, слани печива, бависка, та и домашнї мидла, курчата, лимунаду, квеце, професийни фотоґраф сликовал, фризерки плєтли варґочи, а аниматоре ше дружели зоз нащивителями и ище вельо того. Назберани пенєж будзе уплацени на жиро-рахунок Гуманитарней фондациї „Будз гумани” Александра Шапича и опредзелєни за Ваню Романа зоз Дюрдьова.

Того викенду средства за Ваню Романа уплацело и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” чий Ваня длугорочни член. Дружтво донировало шицку членарину зоз 2020. року, ґу тому члени Управного одбору назберали додатни средства и уплацели 105 тисячи динари, а млади з того Дружутва донировали ище 30 тисячи динари.

Хто жада потримац и помогнуц же би ше наберало потребни пенєж за Ваньово операциї, алє и регабилитацию котра му потребна после операциї, средства може уплациц на рахунок Гуманитарней фондациї „Будз гумани” Александра Шапича, динарски рахунок: 160-6000000844056-66, девизни ЕУР: 160600000084407509, IBAN: RS35160600000084407509, SWIFT/BIC:DBDBRSBG. Средства мож уплациц и прейґ смс порученя – 982 на 3030, а єдно порученє кошта 200 динари.

Финансийну помоц Ваню мож придац и на грекокатолїцкей парохиї у Дюрдьове, як и до шкатулох у даскелїх дутянох у Дюрдьове.

