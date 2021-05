Указана чесц погинутим борцом НОВ

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року, на Дзень побиди над фашизмом у Другей шветовей войни и з нагоди Дня Европи, 9. мая, на памятнїк погинутим борцом у Народноошлєбодительней войни (НОВ) у центре Руского Керестура положени венєц.

Присутни при памятнїку з минуту цихосци дали почесц шицким погинутим борцом НОВ, а з тей нагоди, у мено Месного одбору Здруженя борцох, Дюра Папуґа здогаднул же з Руского Керестура у НОВ и ошлєбодзеню жеми од фашизму участвовали прейґ 350 млади особи, спомедзи котрих 56-еро погинули.

Кладзеню венца присуствовали – Дюра Папуґа спред Месного одбору Здруженя борцох, Янко Хома, предсидатель Месней заєднїци Владимир Олеяр, секретар МЗ Михайло Пашо, предсидатель ФК Русин Тихомир Медич, директор НВУ Руске слово др Борис Варґа и други Керестурци.

