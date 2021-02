Укладаня до спорту, буду оправени и трибини на Ярашу

КУЛА – Контракт о финансованю рочней програми орґанизацийох у обласци спорту з хторима ше задоволює потреби и интереси гражданох у обласци спорту, порихтани за подписованє.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич за локални медиї гварел же зоз општинского буджету за финансованє спортских клубох видвоєни 22 милиони динари, а додатни средства буду опредзелєни за спортски манифестациї.

По словох предсидателя Општини Кули, формовани и нови Спортски центер општини Кула и прейґ нього предвидзени додатни средства за отримованє спортских теренох и дальша реконструкция спортскей гали у Червинки, стадиону у Кули, трибинох у Руским Керестуре, як и чечуци оправки и отримованя на других спортских обєктох.

У вкупней суми, попри того цо директно идзе клубом, видаваня за спорт преходза и суму од 50 милиони динари, а першираз предвидзени и спортски стипендиї за найлєпших спортистох у виносу од 1,2 милиони динари.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)