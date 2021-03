Умарла Ирина (Ира) Натюк (1948-2021)

НОВИ САД – Вчера, 15 марца, у 73. року живота, у Новим Садзе умарла Ирина Ира Натюк, народзена Ковач, длугорочна лекторка и прекладателька за руски язик.

Народзена є у Беркасове 9. априла 1948. року, а животна драга єй родичох приведла ю до Нового Саду, дзе закончела Филозофски факултет. У младосци була активна шпивачка, участвовала на велїх културних манифестацийох, а ма и векше число знїмкох руских шпиванкох у фонотеки Радио Нового Саду. Робела як професорка руского язика у керестурскей Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”, як и на лекторских и прекладательних роботох у „Руским слове”, Рускей редакциї Радио Нового Саду и Прекладательней служби Секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини/национални заєднїци, одкаль пошла до заслуженей пензиї.

За Ирину Натюк остали велї з окремну точносцу, прецизносцу и пожертвовносцу преложени и вилекторовани тексти як литературного, так и административного змисту.

Ирина Натюк була член Дружтва за руски язик од самого його снованя и вредни член Секциї лекторох и прекладательох, дзе дала конструктивне доприношенє розришованю нових терминох и виразох на наш язик.

Хованє Ири Натюк, пре епидемиолоґийну ситуацию, будзе на Городским теметове у Новим Садзе, у найузшим кругу фамелиї.

