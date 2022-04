Умарла Наталия Рамач (1948-2022)

НОВИ САД – У Новим Садзе внєдзелю, 24. априла, нєсподзивано умарла Наталия Рамач, длугорочна лекторка и прекладателька за руски язику Рускей редакциї Радио Нового Саду.

Наталия Рамач (дзивоцке Рац) народзена 1948. року у Руским Керестуре. Роботни вик препровадзела у Рускей редакциї Радио Нового Саду, дзе од 1975. по 2005. рок робела як лекторка и прекладателька за руски язик.

Наталия Натка Рамачова була член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1975. року. У рамикох Дружтва ше анґажовала як секретар и предсидатель Линґвистичней секциї. Сотрудзовала на пририхтованю двотомного Сербско-руского словнїка (1995-1997), а окреме при видаваню Сербско-латинско-руского-словнїка медицинскей терминолоґиї (2006) и Сербско-латинско-анґлийско-руского словнїка защити рошлїнох и живитного штредку др Радмили Шовлянски (2010), хтори видало Дружтво.

Наталия Рамач дзечнє лекторовала руски тексти и прекладала тексти зоз сербского на руски язик за Зборнїк роботох Studiа Ruthenicu, Мултиязични часопис „МОСТ” и други виданя. З нагоди 21. фебруара, Медзинародного дня мацеринского язика и Дня координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу, Завод за културу Войводини єй 2008. року додзелєл пригодне Подзекованє.

Наталия Рамач будзе похована на стреду, 27. априла, на керестурским теметове на 12.00 годзин.

Вичная єй памят!

