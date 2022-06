Умарла панїматка Амалия Холошняй

ДЮРДЬОВ – Панїматка Амалия Холошняй, родзена Микловш, од оца Симеона и мацери Вероники родзеней Ґнип, народзена 1. мая 1936. року у Дюрдьове. Власна шестра є покойного владики Крижевского Славомира и найстарша од пейцох шестрох фамелиї Микловш. Дня 21. априла 1958. року повинчала ше зоз богословом Йоакимом Холошняйом з Руского Керестура у дюрдьовскей церкви Малей Матки Божей, з котрим на швет народзела седмеро дзеци, трох хлапцох и штири дзивчата. Двоме синове ше тиж рукоположели за священїкох.

Од памятного дня священомученїка Киприяна и мученїци Юстини, 15. октобра 1998. року по Преображениє Господнє, 2. юния 2022. року окончовала дзияцке служенє у дюрдьовским церковним обществе. Вєдно зоз своїм супружнїком, паноцом Йоакимом, оформела семействени хор Холошняй, зоз хторим зоз єй найвекшим закладаньом видали першу аудио-касету у заєднїци войводянских Руснацох, Литурґию св. Йоана Златоустого, а потим и Воскресну утриню. Зоз семейственим хором Холошняй панїматка Амалия зоз рижнима концертами и Службами Божима обишла велї места дакедишнєй Републики Югославиї, та и иножемство. У Швайцарскей и зоз єй закладаньом и вельким доприношеньом знята Велька вечурня зоз литию на швето Рождества Пресвятей Богородици. Окончуюци и службу церковнїчки велї роки дюрдьовска церква блїщала од краси, оквиценосци и пошореносци.

После краткей хороти єй шерцо престало дуркац всоботу, 4. юния 2022. року. Панїматка будзе похована на стреду, 8. юния. Хованє почнє на 11 годзин.

Вичная памят!

(Опатрене 32 раз, нєшка 32)