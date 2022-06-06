Умарла панїматка Амалия Холошняй

ДЮРДЬОВ – Панїматка Амалия Холошняй, родзена Микловш, од оца Симеона и мацери Вероники родзеней Ґнип, народзена 1. мая 1936. року у Дюрдьове. Власна шестра є покойного владики Крижевского Славомира и найстарша од пейцох шестрох фамелиї Микловш. Дня 21. априла 1958. року повинчала ше зоз богословом Йоакимом Холошняйом з Руского Керестура у дюрдьовскей церкви Малей Матки Божей, з котрим на швет народзела седмеро дзеци, трох хлапцох и штири дзивчата. Двоме синове ше тиж рукоположели за священїкох.
Од памятного дня священомученїка Киприяна и мученїци Юстини, 15. октобра 1998. року по Преображениє Господнє, 2. юния 2022. року окончовала дзияцке служенє у дюрдьовским церковним обществе. Вєдно зоз своїм супружнїком, паноцом Йоакимом, оформела семействени хор Холошняй, зоз хторим зоз єй найвекшим закладаньом видали першу аудио-касету у заєднїци войводянских Руснацох, Литурґию св. Йоана Златоустого, а потим и Воскресну утриню. Зоз семейственим хором Холошняй панїматка Амалия зоз рижнима концертами и Службами Божима обишла велї места дакедишнєй Републики Югославиї, та и иножемство. У Швайцарскей и зоз єй закладаньом и вельким доприношеньом знята Велька вечурня зоз литию на швето Рождества Пресвятей Богородици. Окончуюци и службу церковнїчки велї роки дюрдьовска церква блїщала од краси, оквиценосци и пошореносци.
После краткей хороти єй шерцо престало дуркац всоботу, 4. юния 2022. року. Панїматка будзе похована на стреду, 8. юния. Хованє почнє на 11 годзин.
Вичная памят!