Умарла учителька Мелания Мудри (1933-2021)    

ШИД – Дня 14. юния того року у Шидзе ше упокоєла учителька у пензиї Мелания Мудри (народзена Планчак), супруга нашого покойного писателя и наставнїка Василя Мудрого.

Мелания ше народзела у Руским Кересетуре 1. октобра 1933. року и там закончела основну школу и нїзшу ґимназию з малу матуру, а учительску школу закончела у Зомборе 1953. року. Перше роботне место єй було у Дюрдьове, а вец прешла до Руского Керестура. Ту ше одала за наставнїка Василя Мудрого и пошвидко прешли службовац до школи при Покраїнским дзецинским шпиталю на Принциповцу при Шидзе. Отамаль, 1962. року преходзи на учительску службу до Бикич Долу и там роби по 1975. рок. Теди преходзи до Основней школи „Сримски фронт” у Шидзе, а вец до Основней школи „Йован Веселинов Жарко”, тиж у Шидзе, одкаль 1988. року пошла до заслуженей пензиї.

Дружтво за руски язик, литературу и културу єй додзелєло „Припознанє Осиф Фа, учитель”, як учительки велїх ґенерацийох школярох у Бикичу и Шидзе, „за длугорочну воспитно-образовну роботу зоз школярами и аматерску културну дїялносц”.

После пензионованя и по шмерци супруга Василя остала жиц у Шидзе. Похована є на руским теметове у Шидзе 15. юния 2021. року.

Вичная памят!

