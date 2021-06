Умарла учителька Сенка Бенчик

НОВЕ ОРАХОВО – По кратшей и чежкей хороти, нєшка ше упокоєла учителька Сенка Бенчик зоз Нового Орахова.

Мр Сенка Бенчик, дзивоцке Папуґа, народзена 28. децембра 1973. року у Бачкей Тополї, дзе закончела и основну школи. Штреднє образованє педаґоґийного напряму закончела у Образовним центре „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре (1992.), Педаґоґийну академию у Суботици (1998.), a Учительски факултет у Зомборе (2002.). Два мастерски роботи на Филозофским факултету у Новим Садзе одбранєла 2012. и 2017. року. На виучованю руского язика як виборного предмету зоз елементами националней култури зоз новоораховскима школярами, з потримовку Дружтва за руски язик, литературу и културу, почала робиц ище як студент-абсолвент Педаґоґийней академиї 1993. року у Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї и „18. октобер“ у Новим Орахове. Зоз новоораховскима школярами участвовала на медзиокружним и републичним змаганю зоз руского язика и на нїх єй школяре зазначовали значни резултати. Школяре зоз наставнїцу Сенку участвовали на стретнуцох руских школох, а були и домашнї трох ювилейних стретнуцох: 5 (1998) 15 (2009) и (25) 2019 у Бачкей Тополї и Новим Орахове. Мр Сенка Бенчик була порядни учашнїк семинарох з руского язика и член Активу наставнїкох руского язика. Потримала и орґанизовала семинар о басни як литературним жанру у руским язику у Новим Орахове 2006. року. Тиж потримала и отримованє штирох округлих столох зоз прешлосци Руснацох у Новим Орахове (2003-2006). Резултат тих сходох було виходзенє двох кнїжкох о Руснацох у Новим Орахове хтори видало Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад. Сенка ушорйовала и водзела радио-емисию на руским язику на Радио реґиї од початку єй основаня. То регионални радио општинох Бачка Тополя и Мали Идьош. Попри радио емисиї од децембра 2012. року на локалней бачкотопольскей телевизиї ушорйовала и водзела информативну тв емисию на руски язику. Була и дописователь РТВ -Рускей редакциї Радио Нового Саду. Була предсидатель Секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Орахове у рамикох хторей роби Литературна секция „Штефан Чакан”, була активни член КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове. Добитнїк є припознаня-плакети зоз меном проф. Гаврила Г. Надя за 2006. рок, Општини Бачка Тополя (2020) итд.. Мр Сенка Бенчик окончовала и длужносц директора Основней школи „18 октобер”, тиж у Новим Орахове од 2006. року у хторей ше настава отримує по мадярски. Настава по мадярски, пестованє руского язика зоз дзецми, мишани штредок яки новоораховски у хторим жию Серби, Мадяре и Руснаци дало порив же би Сенка зоз вельким интересованьом и дзеку приступела ґу виглєдованьом гунґаризмох у руским язику и же би на Филозофским факултета у Новим Садзе одбранєла два мастер робору под назву: Гунґаризми у руским язику и Заєдницки гунґаризми у сербским и руским язику. Автор є двох кнїжкох „Гунґаризми у руским язику“ (2014) и „Лексични паралелизми“ (2020) хтори видало Дружтво за руски язик, литературу и културу. Сенка Бенчик будзе похована наютре, 19. юния, на 11.00 годзин на Заходним теметове у Бачкей Тополї. Вична єй памят!

