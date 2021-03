Умарла Ярослава Галик (1953-2021)

УКРАЇНА – Предсидателька Шветовей федерациї українских лемковских обєднаньох (СФУЛО) Ярослава Галик умарла 25. марца од пошлїдкох вирусу корона.

Народзена є 6. авґуста 1953. року у месце Тисмениця (Тисменицки район Ивано-Франковскей обласци України). Єй фамелия походзи од депортованих Лемкох зоз Польскей. Закончела Биолоґийни факултет на медицинским факултету у Чернївцох. Робела як медицинска шестра, учителька биолоґиї, туристични водитель, як лїкар-лаборант, итд. Кариєру закончела як директор пансионату на медицинским регабилитацийним центру „Креминци” Министерства нукашнїх дїлох України.

Друковани єй три кнїжки – „Лемковина – край наших предкох”, „Мала Українка у вельким Паризу” и „Шветло моїх очох”.

За предсидательку СФУЛО є вибрана 2017. року на зашеданю у Львове. Истого року у октобру, нащивела як госц Союз Руснацох Українцох Сербиї и Републику Сербию. Теди нащивела редакцию Радио Нового Саду, НВУ „Руске слово”, новосадску грекокатолїцку церкву и Фестивал „Днї українскей култури” у Индїї.

Остатнє єй явне зявйованє було 20. фебруара, кеди отримане онлайн зашеданє Предсидательства СФУЛО.

Ярослава Галик нєшка будзе похована у Ясинї, у месце дзе пребувала.

Вичная єй памят!

