Умар Владимир Дудаш (1933-2021)

ПЕТРОВАРАДИН – Нєшка рано, после длугшей хороти, у Петроварадину ше упокоєл Владимир Дудаш, наш всестрани културни дїяч-ґлумец, режисер и длугорочни директор Аматерского руского театру „Дядя”.

Народзени є 4. децембра 1933. року у Руским Керестуре. Ту закончел основну школу 1944. року и 4 класи ґимназиї з малу матуру. Стредню зубарску школу закончел у Новим Садзе 1951. року. Перше роботне место як зуботехнїчар достал 1951. року у Сенти, а од 1952. по 1955. робел у Оджаку, вец два роки у Кули. Од 1958. року по пензионованє (1992) робел у Руским Керестуре.

Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац 1952. року, кед почал робиц як зуботехнїчар у Сенти, а предлужел 1953. року у Руским Керестуре дзе почал перше ґлумиц, а вец и режирац. У нашим театралним живоце бул присутни и як член рижних руководзацих целох. Полни 22 роки бул директор Аматерского руского театра „Дядя“ з його сценами у Руским Керестуре и Новим Садзе. Бул активни член руководзацих целох Дружтва за руски язик, литературу и културу, окреме його одбору у Руским Керестуре, и до нєдавна активни член Рускей матки. За свою активносц достал вельке число наградох и припознаньох.

Хованє Владимира Дудаша будзе у Руским Керестуре, на штварток, на 14 годзин.

Вичная памят!

