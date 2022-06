Умар Владимир Мученски (1933-2022)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 90. року живота вчера у Руским Керестуре умар Владимир Мученски, длугорочни секретар у ОШ „Петро Кузмяк”, алє и познати музични виртоуз на гармоники. Вєдно з Якимом Сивчом, до Керестура принєсол популарну музику пейдзешатих рокох прешлоло вику, рихтал шпивачох за першу Червену ружу и велї други.

Мученски народзени 1933. року у фамелиї дзе музиканти були и оцец и старши брат Янко, а обидвоме браца з одличним слухом. По законченей основней школи Владо у своїм валалє закончел и першу повойнову ґимназию на руским язику. Паралелно приватно учел грац на клавире у Кули. Животна драга го далєй одведла до Опатиї у Горватскей, дзе робел у банки як службенїк, алє и там нє могло прейсц без музики, та грає на гармоники у познатим хотелу, а там закончел и солфедьо.

Враца ше до Керестура, дзе почало занїманє за тедишню забавну музику, шлаґери, джез и оркестерску музику, хтора була популарна у швеце. Родоначалнїк тей новей габи у валалє бул Владимир Мученски, теди найлєпши инструменталиста у валалє и ширше. Владимир и його товарише ентузиясти-музичаре 1953. року, оформели музичи состав „Сивґамуриз” (початни букви їх презвискох). Були то Яким Сивч, Мирко Ґаднянски, Владо Мученски, Павле Ризнич а вец и Владо Новта.

„Сивґамуриз” на репертоаре мал и народни и забавни композициї, шлаґери, валцери и танґа. Грали найчастейше за свойо дружтво, алє през лєто соботами и младим на „иґранкох” у теди популарней керестурскей Желєней загради. „Сивґамуриз” досц длуго грал, алє кед дзепоєдни члени пошли з Керестура, кус була прерва алє нєодлуга оформена Велька оркестра. То було 1962. року кед млади студенти порушали „Червену ружу”. Яким Сивч, иншак єден з єй иницияторох и „кум” мена забавного вечара, вєдно з Мученскийом позберали и за наступ пририхтали шицких шпивачох. Ґу тому их и провадзели з Вельким оркестром, Сивч на гармоники, а Мученски на клавире. З Оркестру познєйше, освоєли и значни награди звонка Керестура. Музичну кариєру уж як оженєти предлужел у Оркестри Дома култури дзе велї роки наступал з „Кирданцами”. Мученски виховал и велї ґенерациї младих гармоникашох, цо у першим оддзелєню Музичней школи вєдно з Якимом Сивчом, цо на приватних годзинох. Источашнє, Мученски робел на месце секретара у Основней школи „Петро Кузмяк” дзе закончел и свой роботни вик.

Владимир Мученски будзе поховани нєшка на керестурским теметове.

