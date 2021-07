Умар др Юлиян Малацко (1937–2012)

НОВИ САД – Пондзелок, 28. юния, у Новим Садзе после длугшей хороти умар професор др Юлиян Малацко. У науковей, як и спортскей явносци, будзе запаметани як перши дохтор наукох у обласци физичней култури у Войводини.

Народзени є 15. марца 1937. року у Руским Керестуре. Основну школу и штири класи ґимназиї закончел по руски у родним валалє. Штредню школу закончел 1956. року у Новим Садзе. На Факултету спорта и физичного вихованя дипломовал 1961. року, маґистровал 1972. року, а докторску тезу одбранєл 1976. року.

Як стипендиста Универзитета у Новим Садзе концом седемдзешатих рокох (1978. року) бул на последокторских студийох на Институту за физичну културу у Києве, дзе виучовал обласц кибернетики у спорту. Теди його менторе були професор др Валентин Петровски хтори бул тренер Валентина Борозова, олимпийского побиднїка на 100 и 200 метери у Минхену 1972. року.

У рамикох медзидержавного сотруднїцтва Союзу орґанизацийох за физичну културу Югославиї и Спорт комитета при Министерстве вонкашнїх дїлох СССР на вецей заводи бул у наукових институтох за физичну културу Ленїнгороду, Києве, Тбилисию и Москви, дзе виучовал методолоґию виглєдованя у спорту и у обласци теориї спортского тренинґа под руководством професора др Лєва Павловича Матвеєва хтори познати як зачатнїк сучасней интеґративней теориї физичней култури и спорта.

У обласци едукациї и спортскей технолоґиї бул на вецей заводи у Паризу, Милану, Франкфурту, Атини, Варшави, Мадриду, Клужу, Софиї, Братислави, Будапешту, Катовицох, Пряшове, Солуну, Минхену, Токию, Келну, Берлину, Дохи…

Бул порядни професор на Факултету за спорт и физичне вихованє Универзитету у Новим Садзе на предметох Методолоґия виглєдованя и Основи спортского тренинґу. Преподавал и на БК Универзитету у Беоґрадзе предмет Статистика у спорту. У плодней и успишней кариєри бул перши директор Института физичней култури, о. д. Предсидателя Колеґиялного дїловного одбору (КДО) Института физичней култури. Предсидатель того цела бул у периодзе 1985 –1987. рок. На функциї о. д. декана бул 1989. року, а истого року є вибрани за декана Факултета физичней култури и вихованя Универзитета у Новим Садзе, а на тей длужносци бул по 1992. рок.

На остатню драгу випровадзела го найблїзша родзина. Поховани є всоботу, 3. юлия на Новим теметове у Новим Садзе.

Вичная памят!

